長崎県対馬市は19日、総額328億7800万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。前年度当初比3・9％減。24日開会予定の定例市議会に当初予算案など34議案を提案する。主な新規事業は、マイナンバーカードを利用してコンビニや庁舎で各種証明書を取得可能にする端末導入（4203万円）など。継続事業として、住民の航空運賃を新幹線並みに引き下げるといった有人国境離島運賃低廉化（1億3000万円）▽海岸漂着物の回収・処分費