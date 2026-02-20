長崎県島原市は19日、2026年度一般会計当初予算案を発表した。前年度当初比1・4％減の総額274億4千万円。26日開会の市議会定例会に提案する。主な事業は、学校給食費負担軽減補助金1億1766万円、来年2月に開業予定のこども家庭センター整備費2億4253万円など。市債発行額は11億8960万円（前年度当初比48・0％減）で、26年度末の市債残高は194億5856万円となる見込み。市民1人当たり47万円の借金を抱えることになる。（本山友