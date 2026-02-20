北九州・京築ゆかりの人物からとっておきの話を聞く第15回「ファン北トークライブ」（西日本新聞社北九州本社主催）が3月12日正午から、小倉北区魚町1丁目の湖月堂本店である。北九州市立自然史・歴史博物館（いのちのたび博物館）学芸員の上野晶子さんが「お菓子の歴史と長崎街道沿いの菓子文化」と題して講演する。参加費3000円（昼食付き）。定員40人。申し込みが必要で、2月25日必着。応募多数の場合は抽選となり、結果を