福岡市早良区中心部の約100年の歩みを本紙の写真や記事で振り返る「にしじん写真展」に連日、多くの人が来場している。同区の西南学院大の西南コミュニティーセンターで23日まで（22日は休み）開催中で、入場無料。西新や藤崎、百道、高取地区などの懐かしい風景写真など約160点を展示。1952年に城西橋付近で起きた米軍機墜落事故や、80年に撮影された西新パレス前を輸送される地下鉄車両など貴重な写真もある。かつて高取、