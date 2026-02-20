長崎県佐世保市は19日、過去最大規模となる1338億7730万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。物価や人件費の高騰が要因。段階的に導入してきた中学給食無償化は全学年に広げ、国の施策と合わせて小中学全てが無償となる。長崎国際大のIT（情報技術）系新学部の設置支援も盛り込んだ。宮島大典市長は1期目最終年度を迎えるに当たり、「明日への扉を拓（ひら）く予算」と命名。子育てのしやすさ、産業の成長を重視したと