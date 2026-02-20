長崎県平戸市は18日、総額262億3600万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。南部市民屋内運動場建設の事業終了などにより、前年度当初比8・2％減となった。主な新規事業は、母子手帳のデジタルトランスフォーメーション（DX）化推進に1093万円、平戸牛の里づくりに500万円、旅行しながらITを活用してリモートで働く「デジタルノマド」の誘客促進に800万円など。24日開会の定例市議会に当初予算案を含む31議案を提出す