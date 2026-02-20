佐賀県鳥栖市総合計画審議会（会長・戸田順一郎西南学院大教授）は18日、まちづくりの指針である「第7次市総合計画後期基本計画案」（2026〜30年度）を向門慶人市長に答申した。市執行部は3月の市議会定例会に提案する予定。総合計画は市の最上位計画で、後期基本計画案には、勉強場所の充実を求める中高生の意見を反映し、主な取り組みに「子どもの居場所づくり」を追加。市都市計画マスタープランなどの上位計画として「土地