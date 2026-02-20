西日本鉄道（福岡市）は19日、福岡県柳川市の天神大牟田線・柳川駅前に店舗や宿泊施設などが入る複合型の「にぎわい交流施設」を2027年6月に開業すると発表した。そばには柳川の観光名物「川下り」の乗船場など水辺空間も整備される予定で、観光客の周遊拠点として街の活性化につなげる。