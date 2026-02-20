福岡市中央卸売市場の鮮魚市場（中央区長浜）に残る旧東冷蔵庫棟について、市は都心に近接した「食の新スポット」として民間活用する方針を明らかにした。魚をはじめとした福岡、九州の食を楽しめるフードホールやマルシェなどの導入を想定している。2026年に施設整備と運営を担う民間事業者を公募する。開業時期は未定。