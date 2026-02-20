師からの激励に身が引き締まった。近藤（ソフトバンク）が前回大会で日本を優勝に導いた栗山前監督と再会。日本ハム時代も師弟関係にあった同氏から「（WBC）連覇おめでとう」とあらかじめ祝福され「期待を込めての言葉だと思う」と気合を入れ直した。米大リーグ機構（MLB）の公式サイトが紹介した各国の注目選手で、日本からは前回打率3割4分6厘、1本塁打、5打点の近藤が取り上げられた。それでも「自分はつなぎ役。試合の中