投手最年長の東浜がライブBP（実戦形式の打撃練習）に今春初登板した。笹川と広瀬隆に計7打席で31球を投げ、安打性の当たりは2本。最速は143キロで2三振を奪った。「まずは今日投げられたことが一安心。しっかりとステップを踏めたかなと思う。球速はまだまだこれから。スピードがついてきたら、また1段階ギアが上がりそうな感じもする」と振り返った。