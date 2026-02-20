¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬µÜºê½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Î19Æü¡¢º£½Õ¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤Î¡È¥Á¡¼¥à1¹æ¡É¤òÊü¤Ã¤¿¡£¹ÈÇòÀï¤ËÇòÁÈ¤Î1ÈÖÆóÎÝ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸Þ²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇµÕÅ¾¤Î±¦±Û¤¨3¥é¥ó¡£¡Ö¥ª¥Õ¤«¤éÄ¹ÂÇ¤òµá¤á¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£10Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥×¥í1¹æ¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¶¯²½¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ë³ê¤Ã¤Æ