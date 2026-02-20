秋広が紅白戦で2安打を放ち、打撃改造の成果をアピールした。白組の「5番一塁」で先発出場し、3打数2安打。松本晴から直球を右前へ引っ張ると、大江からは直球を中前へとはじき返した。自主トレでは山川のアドバイスで体重移動の面を改善。「やってきたことが徐々に結果に出てきているのかな」とうなずく。今キャンプでは連日早出練習に参加し、午後からは山川と長時間バットを振り込む。「1年間1軍にいて優勝に貢献したい」と猛