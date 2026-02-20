◇プロ野球・巨人春季キャンプ第5クール1日目（19日、沖縄・那覇）この日、新しくメニューに加わったのが「1、3塁攻防」という練習。走者を1塁と3塁において、ファウルフライやけん制、ショートゴロ、ダブルスチールなど様々なパターンを想定。あえて野手が悪送球したときの動きも練習しました。「確認と意識付けです」と口にした阿部慎之助監督。「キャンプでしかできないことなので、やれることはすべてやろうと」と語りました。