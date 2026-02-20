女子ハーフパイプ予選技を決める桐山菜々穂＝リビーニョ（共同）19日のフリースタイルスキー女子ハーフパイプ予選で、桐山菜々穂（ヒマラヤ）は52.50点の19位となり、上位12人による決勝に進めなかった。松浦透磨（岐阜日野自動車）が出場予定の男子予選は悪天候のため20日に延期された。（共同）