「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）２３年世界選手権銀メダリストでＳＰ９位のイ・ヘイン（２０）＝韓国＝はフリー１４０・４９点、合計２１０・５６点をマークした。冒頭のダブルアクセルからの３回転トーループ、続く３回転ルッツからの３連続ジャンプ、３回転サルコー、３回転ループとしっかりと着氷。後半も３回転ルッツ、３回転フリップ−ダブルア