Âè°ì¿Í¼Ô¤Î¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÃöÌÚ¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç?Ç³¤¨¤ëÆ®º²?¤³¤È¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£¹¡Ë¤ò¡¢¿Í´Öµ¿»÷·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÃöÌÚ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤¬¡¢£±£¹Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££²£°£²£·Ç¯¤ÎÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ¤ÎÆü¡¢£²·î£²£°Æü¤Ë´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¸¦µæ¡¦³«È¯¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤ÇÂçºåÂç±ÉÍÀ¶µ¼ø¤ÎÀÐ¹õ¹À»á¡Ê£¶£²¡á§¡£Ö£É£Ô§¡³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼è