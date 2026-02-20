アイドルグループ「ＳＫＥ４８」のメンバー１４人が出演する舞台「推しが武道館いってくれたら死ぬ」の公開ゲネプロが１９日、東海市芸術劇場で行われた。２０日〜２３日まで同所で、２７日〜３月１日まで東京・台東区の飛行船シアターで上演される。この舞台は累計発行部数１００万部を突破している平尾アウリの同名漫画が原作。今回、劇団飛行船によって初めて舞台化された。主人公のアイドルオタク・えりぴよを声優の小林愛