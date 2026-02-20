【モデルプレス＝2026/02/20】女優の篠原涼子が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」（毎週日曜よる10時30分〜）の第5話が22日に放送される。放送を前に、これまでを振り返り、後半の見どころをプロデューサーコメントとともに届ける。【写真】STARTO人気アイドル、篠原涼子をバックハグ◆篠原涼子主演「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」舞台は未決拘禁者