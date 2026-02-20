NY株式19日（NY時間15:33）（日本時間05:33） ダウ平均49363.08（-299.58-0.60%） ナスダック22640.32（-113.31-0.50%） CME日経平均先物56980（大証終比：-580-1.02%） 欧州株式19日終値 英FT100 10627.04（-59.14-0.55%） 独DAX 25043.57（-234.64-0.93%） 仏CAC40 8398.78（-30.25-0.36%） 米国債利回り 2年債 3.466（+0.006） 10年債 4.073（-0.010） 30年債 4.70