【経済指標】 【米国】 ＊米貿易収支（12月）22:30 結果-703億ドル 予想-555億ドル前回-530億ドル（-568億ドルから修正） ＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（2月）22:30 結果16.3 予想7.5前回12.6 ＊卸売在庫（速報値）（12月）22:30 結果0.2% 予想0.1%前回0.2%（前月比) ＊米中古住宅仮契約件数（1月）0:00 結果-0.8％ 予想2.0％前回-7.4％（-9.3％から修正）（前月比）