◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子フリーが始まり、ショートプログラム（ＳＰ）首位発進の１７歳・中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、今季限りで引退するエースの坂本花織（シスメックス）、初出場の千葉百音（木下グループ）ら日本勢がいよいよ登場する。五輪女子では史上初となる表彰台独占の期待もかかる。会場には今大会のペアで金メダルを獲得