若年層はソッポ産経新聞などの合同調査（14〜15日実施）によると、中道改革連合（以下、中道）を支持すると回答した人の52.5％が70歳以上だったことがわかった。50代が20.8％、60代が11.8％、18〜29歳が5.9％、40代が4.9％、30代が4.1％の順となっており、若年層や現役世代の支持率の低さが際立っていた。このまま行けば中道は自然消滅ではないかとの声も内部から聞こえてくるが、はたして――。【写真を見る】財務相経験者で幹