横須賀の玄関口が、ついに未来へと動き出しました。京急電鉄・横須賀中央駅前の「若松町1丁目地区第一種市街地再開発事業」が、2026年1月21日に起工式を迎え、新築工事に着手しました。かつて地域の商業を支えた「横須賀プライム」跡地を含むエリアが、地上33階、高さ約130mの超高層複合ビルへと生まれ変わります。2029年末の完成に向けた本プロジェクトは、駅直結の利便性に加え、商業・ホテル・住宅が融合。三浦半島への観光・ビ