これまでのお話 ここの渾身のコマは8コマ目で、「パンとぶどう酒」と「パンとドリー」をかけているんですね。 パンもドリーもカメラの動かし方です。こういうカメラバカっぽいのを思いついたときはお酒がおいしいです。