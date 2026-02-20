「キレイになって、人生を変えたい」「いろいろ試したけれど、続かない。結果も出ない」――変わりたいのに、変われない。そんなモヤモヤを抱えている人は、きっと少なくありません。でも、春はもうすぐそこ。立ち止まっているのは、ちょっともったいない！そこで今回は、SNSで話題の「くびれヨガ」提唱者・tsuki（ツキ）さんの“変身ストーリー”に注目。美しいくびれづくりのエキスパートとして支持を集める彼女に、やせスイッチ