◇プロ野球・巨人春季キャンプ第5クール1日目（19日、沖縄・那覇）休み明けのこの日、チームの前で改めて訓示を行った阿部慎之助監督。“自分の立場、立ち位置、自分の役割を十分に把握してほしい“、と選手に説くと、それが理解できない選手は宮崎でキャンプを張るファームに送る用意があると、宣言しました。「自分で役割もそろそろ分かっていないといけないでしょうし、どうやって自分がチームに貢献するのかを個々で分かってく