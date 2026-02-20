◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合 団体スプリント(大会14日目/現地19日)日本は渡部暁斗選手と山本涼太選手がタッグを組んで出場。6位で競技を終え、試合後に渡部選手がインタビューに応じました。団体スプリントは各チーム2人が参加し、前半のラージヒルジャンプ（K点128m/ヒルサイズ141m）と後半のリレー形式の15kmクロスカントリーで順位を争います。前半のジャンプにて、2人の合計点がタイム差に換算