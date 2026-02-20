「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１９日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉万両賞４着のフロムレイブン（牝、坂口）は、浜中との新コンビでフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）へ。エルフィンＳ５着のデアヴェローチェ（牝、上村）も同レースへ向かう。僚馬でこぶし賞７着のサトノセプター（牡）は、岩田望との再コンビでチャーチル