ヒカル1号！ソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が19日、宮崎キャンプの紅白戦で今春チーム初本塁打を放った。白組の「1番・二塁」でスタメン出場し、5回に逆転の右越え3ラン。14日の紅白戦初戦でもマルチ安打と打撃好調だ。3月27日の日本ハムとの開幕戦（みずほペイペイドーム）では伊藤大海（28）との対戦が濃厚。通算の対戦打率・362の「大海キラー」が、プロ11年目で初の開幕スタメンに名乗りを上げた。二塁を回ったところで