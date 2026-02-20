日本ハムの清宮幸がアクシデントに見舞われた。中日戦に出場するためチームバスで北谷に移動も、試合前にタクシーで名護の宿舎へとんぼ返り。早朝に行ったウエートトレーニング中に右肘を痛めたとみられ、試合後に新庄監督は「ケガしても置いてくから。話題にしなくて大丈夫です。はい。もう（戦力は）いっぱいいるんで」と突き放しながらも、続けて「早く帰ってきてとは思うけどね」と早期回復を願っていた。