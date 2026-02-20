年明けから、新馬戦の「除外ラッシュ」が止まらない。１月１８日・中山５Ｒの新馬戦はフルゲート１６頭に対し、出馬投票は５９頭。何と４３頭がはじき出された。それ以降も除外が相次いでおり、除外馬の多さは異常といっていい。新馬戦は２月２２日で区切られ、初出走馬の駆け込みエントリーが集中して大渋滞が起こってしまったのだ。深刻なのは、デビューの計算が立たないこと。抽選に漏れると「除外優先権」が付与され、原則