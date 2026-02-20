「有力馬次走報」（１９日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇ ◆ドバイで行われるドバイＷＣデー（３月２８日・ＵＡＥメイダン）関連の動向。▽受諾ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）＝ネッタイヤライ（牡３歳、栗東・矢作）◆鳴尾記念で重賞初制覇を飾ったデビットバローズ（牡７歳、栗東・上村）は、引き続