ソフトバンクの東浜がライブBPに登板し、笹川、広瀬隆と対戦。小久保監督が見守る中で打者延べ7人に31球を投げて2安打2奪三振だった。順調に調整を進めており、経験豊富なベテラン右腕は「ここから実戦に入っていく中で、やってきたことを出せるようにしていきたい」と意気込みを口にした。