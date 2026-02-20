「新馬戦」（２１日、東京）土曜東京４Ｒ（ダート１６００メートル）に出走するイーグルロック（牡３歳、父ナダル、美浦・相沢）に注目だ。母系は日本で多くの活躍馬を輩出しているハッピートレイルズの牝系。祖母ハッピーパスの半姉には名牝シンコウラブリイ、同馬の近親には２冠牝馬チェルヴィニアがいるなど、血統のスケールが大きい。芝のイメージが強い血筋だが、父が米ダートＧ１覇者だけに心配は無用だ。先週を除外と