捕手に再挑戦しているソフトバンク・栗原が「3番・捕手」で初実戦に臨んだ。初回、松本晴が今宮を追い込み、低めの変化球で空振りを奪うも後逸。振り逃げを許すと、ボールを見失って二塁進塁まで許した。「必死こいてやってます。晴に迷惑をかけてしまった」小久保監督は「初歩的なミスは一つありましたけど、投手への返球のタイミングや投球間の間合いの取り方は、全くブランクなくやれていたと思います」と話した。バットで