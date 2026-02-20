「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）９歳馬が新境地を開くか。ダート初挑戦のサクラトゥジュールは１９日、美浦坂路で単走。中１週でも活気十分に駆け上がって４Ｆ５５秒５−４０秒６−１２秒３をマークした。堀師は「レース後の回復は順調で、直前は坂路で調整して整えました。今回はダート適性の確認になりますが、引っ掛かる馬なのでダートでキックバックなどがあれば、むしろ折り合いがついて脚はたまりやすいと見て