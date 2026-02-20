ソフトバンク・木村光が19日の紅白戦に白組の2番手として登板し、キラリと光る主力斬りを見せた。3回から2イニングを投げて2奪三振などパーフェクト投球。4回は栗原、柳田、山川の強力クリーンアップを封じた。「今日はゼロで抑えるという試合と同じメンタルでいこうと思ってました。真っすぐで差し込むことができていたので良かったと思います」と手応えを口にした。22年育成ドラフト3位で入団し、24年に支配下に昇格した。