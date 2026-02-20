「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）今年からＧ１競走において、レーティングによる優先出走枠が５頭から１０頭に拡大された。これにより、出走馬決定賞金順では２０番目ながら、レーティング９位で出走枠をゲットしたのがサイモンザナドゥ。まだ重賞タイトルこそないが、２走前のみやこＳでは今回有力視されているダブルハートボンドと首差の接戦を演じたように実力は確か。遅咲きの６歳馬が、運も味方にＧ１初挑戦で下