日本ハムの有原が今春3度目のブルペン投球を行った。途中からレイエスが自らの希望で右打席へ。変化球を織り交ぜて27球投げ「レイエスも打席に立ってくれたので良い感じで投げられたかな」と振り返った。昨季は何度も対戦したライバルが立つことで「いつものブルペンより実戦的というか、いろいろ考えて投げることができた」と表情を緩めた。