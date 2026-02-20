ソフトバンク・秋広が左腕2投手からのマルチ安打でアピールした。白組の「5番・一塁」で出場し、2回先頭で松本晴から強烈なライナーの右前打。4回2死では大江のシュートを中前打とした。6回1死二塁では伊藤に一ゴロ。大江、伊藤は昨季途中まで在籍した巨人でも同僚で「大江さんは一緒に（トレードで）来て、伊藤さんはドラフト同期。不思議な感じでした」と笑顔で振り返っていた。