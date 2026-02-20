「新馬戦」（２１日、阪神）今週で現３歳世代の新馬戦もラスト。チュオンソン（牡３歳、父ウインブライト、栗東・昆）が土曜阪神４Ｒ（ダート１８００メートル）で初陣を迎える。２週前が栗東ＣＷ６Ｆ８１秒６でラスト２Ｆ１１秒５−１１秒４をマークすると、最終追いも同８３秒５−１１秒４と時計も動きも上々だ。「初めての追い切りでラスト１Ｆ１１秒５を出すほどだから、走る馬だとは思った。最後も止まらないし、持久力