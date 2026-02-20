俳優の白洲迅が主演を務める、テレビ朝日金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』(毎週金曜23:15〜24:15)が、4月24日よりスタートすることが、わかった。テレビ朝日金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』同作は、国内累計1億ビューを超える同名コミックのドラマ化作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未来を守るために立ち上がり、復讐に突き進んでいく姿を描く。主演を白洲が務めるほか、ヒ