デビューから25年――“ミュージカル界のプリンス”として第一線を走り続けてきた俳優の井上芳雄に、初めての試練が訪れた。声が出ない。舞台に立てない。俳優として最も恐れていた瞬間と、そのとき支えになった言葉とは――19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)で、井上が胸の内を静かに語った。井上芳雄○20歳でデビュー後、46歳の今も第一線で活躍東京藝術大学在学中の20歳で舞台デビューし、46歳とな