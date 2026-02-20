20日のABCテレビのバラエティ番組『探偵! ナイトスクープ』(毎週金曜23:17〜)では、「イヤホンの線はなぜ絡まる?」を放送する。『探偵! ナイトスクープ』より (C)ABCテレビカベポスターの永見大吾のもとに届いたのは、「イヤホンの線はなぜ絡まるのか?」という依頼。昭和生まれの55歳・サラリーマンで、デジタル全盛のこの時代に、“有線イヤホン”や“有線マウス”を愛用している、バリバリのアナログ派親父だという依頼者は、出