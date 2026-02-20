ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、金の快挙から2日続けて頬張る姿にファンから熱い視線が注がれている。連日テレビに引っ張りだこの2人だが、好物に箸を進めていた。列島を感動に包んだ16日（日本時間17日）のフリーから2日経った19日、日本スケート連盟の公式インスタグラムが「今日も笑顔でいただきます」と綴って、2人