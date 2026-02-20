孤独な生活をめざして引っ越し 画像はイメージです Mike Hohnenさんはシドニーの便利なニュータウンに6年間住んで、トレンディーな生活を送ってきました。 しかし体調が悪化して「遅発性1型糖尿病」と診断された28歳のとき、より静かな住宅地でひっそりと毎日を送ろうと決め、裕福な若い家族や退職者が集まる住宅地ロゼルに引っ越しました。そこで「ひきこもり生活」を送るつもりだったのです