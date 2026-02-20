フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われた。客席には日本でもお馴染みの五輪メダリストの姿も。中継で抜かれると、「相変わらずカッコいいな」「元気そうだ」と早朝からファンを歓喜させている。日本の朝3時から始まった女子フリー。客席で見守ったのは2022年北京五輪男子シングル金メダリストのネイサン・チェン（米国）だ。NHKの中継でもたびたび