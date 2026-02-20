「定年まで働く覚悟はあるか」――。終身雇用制度が崩壊しつつある現代において、こんな質問を投げかける企業は減っているかもしれない。東北地方に住む小川さん（仮名、30代男性）は10年ほど前、就活中に遭遇した面接官からこの質問を投げかけられた。この質問に小川さんは勢いで、あるきわどい質問を投げ返してしまう。その結果、室内は凍りついたという。編集部では小川さんに取材し、その詳細を聞いた。（文：篠原みつき）「実