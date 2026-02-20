「結婚願望は強い方」だと自称する息子はやたらと私たち夫婦の生き方・考え方に対して積極的に質問をしてきます。子どもから見た我が家の生活がうまく行っていると感じられるものなのだとしたら、こんなに嬉しいことはない。だけど、意識していることなど何もないポンコツですから秘訣なんて真面目に聞かれても困っちゃう。強いて言うなら、娘が生まれた年にお互いの仕事を統合して法人化したことでしょうか。今まではっきりと見え